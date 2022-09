Gossip TV

L'attrice ed icona transessuale, Elenoire Ferruzzi pronta a varcare la porta rossa della prossima edizione del Grande Fratello Vip ha criticato duramente Sonia Bruganelli nel suo ruolo di opinionista. Parole al vetriolo anche per Soleil Sorge.

Nemmeno il tempo di iniziare e al Grande Fratello Vip iniziano le consuete polemiche che preannunciano tensioni e probabili dispute nel corso dell'edizione che aprirà i battenti lunedì 19 settembre.

Grande Fratello Vip, spuntano vecchi messaggi velenosi di Elenoire Ferruzzi contro Sonia Bruganelli che replica

A due giorni dalla settima edizione del Gf Vip, sono spuntati vecchi messaggi particolarmente velenosi Elenoire Ferruzzi tra i concorrenti di quest'anno. L'attrice ed icona transessuale ha infatti criticato duramente Sonia Bruganelli nel suo ruolo di opinionista, non risparmiando nemmeno parole al vetriolo anche per Soleil Sorge, tra gli ex gieffini del reality show.

Questi alcuni tweet della Ferruzzi contro Sonia Bruganelli:

“Bruganelli abbandona lo studio del GF Vip. Domani mattina appuntamento alle ore 7:00 per la bruciatura del suo porlo sul labbro Se ne era completamente dimenticata, non può fare tardi. E pensare che quel porro aveva deciso di conservarlo per il minestrone. […] Ma poi cattiva!"

"Una ces*a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per fare il minestrone. Insopportabile quella ‘moglie di’. Arrogante, falsa, inutile come il suo porro sul labbro superiore. Ma vai a bruciarlo invece di fare la bon ton Chanel sta burina”.

Informata dei cinguettii velenosi della Ferruzzi, l'opinionista ha replicato: "Ci divertiremo!", facendo intendere già aria di guerra.

L'attrice non aveva un particolare simpatia nemmeno nei confronti di Soleil Sorge, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Gf Vip:

"Ma con quale coraggio Soleil giudica e critica l'atteggiamento di Delia nei confronti di Ales? Per delle foto fatte vere o presunte di un bacio con un altro uomo, l'ha definita "fuori luogo, troppo indecente.." Ma lei si rende conto di aver fatto la cretina con un uomo sposato? E che la tro** è esattamente lei? Ma che con coraggio, nasconditi cretina, saccente, cattiva superficiale e stupida. Elenoire Ferruzzi."

