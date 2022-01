Grande Fratello Vip, Sophie umilia Gianmaria Antinolfi: "Si annusa le dita dopo che si gratta, che schifo"

Gossip TV

L'ex tronista all'imprenditore campano: "Quando uscirai dal Grande Fratello Vip, ti chiameranno il dito profumato"

Dopo aver flirtato quasi tre mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sono ormai parecchio distanti. L'imprenditore campano, dopo pochi giorni, si è concentrato sulla nuova arrivata Federica e l'ex tronista ha invece iniziato una storia con Alessandro Basciano.

Gf Vip, Sophie umilia Gianmaria Antinolfi: "Si annusa le dita dopo che si gratta, che schifo"

Tra i due, tuttavia, non ci sono state recriminazioni o gelosie di alcun tipo, anche se parlare di amicizia è forse eccessivo. Ieri, la Codegoni, ha sferrato un colpo particolarmente imbarazzante nei confronti di Gianmaria, parlandogli dell'abitudine che ha il campano di grattarsi e annusarsi. Un paio di mesi fa, gli utenti di Twitter hanno invaso il web di un video nel quale Gianmaria compiva questo gesto tanto che in puntata Alfonso Signorini lo aveva persino ripreso: “Il bel tenebroso della casa si gratta un po’ troppo spesso e non dirò dove, ma ti fai certe grattarole che lasciamo stare. Ti sei lavato le mani? Io non ho parole. Non facciamo vedere niente, ma tanto l’hanno visto ovunque“.

Il gesto è stato evidentemente notato anche da Sophie che, come detto, ha ironizzato sulla cosa, in maniera tutt'altro che delicata:

"Ma com’è quella cosa che ti annusi le dita dopo esserti grattato? Dai che l’hai ammesso anche tu che è una cosa vera questa che sto dicendo. Sì ragazzi Giammy si annusa le dita dopo che si gratta lì. – riporta Biccy – Dai ma che schifo ragazzi. Ho capito, capisco tutto, ma le dita in quel posto e poi se le annusa pure… Inutile che neghi perché ti abbiamo visto tutti quanti, tutto il mondo lo sa. Sappi che quando uscirai di qui ti chiameranno ‘il dito profumato’. Sì usa la mano in quel modo è verissimo“.

Gianmaria ha replicato, mostrando un evidente imbarazzo: “Ma che stai dicendo, ma quando mai? Ma sei scema? Ma tu non stai bene. Stai scherzando vero? Ho detto che può capitare a tutti, anche Barù l’ha detto, tutti quanti lo fanno. Non è come stai dicendo tu, ma quando mai. Mi chiameranno dito profumato? E a te ti chiameranno brufola pensa un po’ la schifezza.Hai un allevamento in faccia di brufoli, stanno gli allevatori che già chiedono di te. E comunque smettila qua falla finita“.

