Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e il gesto di Alessandro Basciano: "È impazzito"

L'ex concorrente del GFVip, Sophie Codegoni, ha commentato un gesto del compagno Alessandro Basciano che l'ha lasciata a bocca aperta. Ecco cosa è successo!

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una delle coppie del momento: dopo l'esperienza nella casa del GFVip, i due ex gieffini hanno deciso di sposarsi, con tanto di proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, e qualche mese fa hanno accolto la loro prima figlia, Celine Blue.

GFVip, Sophie Codegoni senza parole per il gesto di Alessandro Basciano

La coppia si trova a Gallipoli per una romantica vacanza e in un locale noto del posto, Alessandro Basciano si è lasciato andare a un gesto che ha sorpreso la fidanzata Sophie Codegoni. La situazione si è verificata il 10 luglio, sotto gli occhi dei clienti del locale: durante la serata Codegoni è stata chhiamata sul palco a sorpresa: l'ex gieffina non sapeva cosa aspettarsi ed è rimasta a bocca aperta di fronte alla follia del suo compagno.

Ad attenderla, infatti, sul palco, c'era la sua dolce metà che le ha consegnato uno splendido mazzo di rose rosse, 100 in tutto, sulle note di Tango di Tananai. Sophie Codegoni non si aspettava un gesto del genere e ha manifestato il suo stupore anche sotto il post che sponsorizzava l'evento e che sia lei che il compagno hanno ripostato su Instagram:

"Le rose più grandi di me. Sei un pazzo. Ti amo, ti amo, ti amo"

Questo romantico gesto d'amore sembra smentire ancora di più le voci di una presunta crisi tra i Basciagoni: nelle scorse settimane, infatti, erano circolate indiscrezioni su un loro allontamento a causa di alcuni indizi social, ma persino la madre di Codegoni era intervenuta a chiarire che tra i due ex gieffini tutto procedeva per il meglio.

