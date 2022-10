Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli tace su Bellavia ma attacca Adriana Volpe

Gossip TV

Le attuali opinioniste della settima edizione non hanno speso parole su Marco Bellavia e i comportamenti dei gieffini al Grande Fratello Vip ma Sonia Bruganelli parla ancora di Adriana Volpe.

Nelle ultime ore, sono stati tantissimi gli interventi di ex gieffini e volti noti che hanno condannato duramente il comportamento degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti di Marco Bellavia.

Gf Vip, Sonia Bruganelli attacca Adriana Volpe: "Il suo video fa ridere"

Tra i tanti, anche Adriana Volpe ha condiviso oggi sui social un video in cui si è schierata apertamente contro i gieffini "parlando di una cattiveria mai vista"

Nonostante ci si aspettasse invece anche una presa di posizione da parte delle due attuali opinioniste ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli non ci sono stati interventi o dichiarazioni in merito.

La moglie Bonolis ha invece colto l'occasione per attaccare ancora la Volpe commentando il suo intervento con qeuste parole:

“Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA“ riferendosi a me, fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa 😉”.

Il riferimento è ovviamente è all'ex opinionista e alle parole che le ha rivolto nel corso dell'ultima puntata nella quale le ha reglato anche un bavaglino: “Quest’anno al Grande Fratello c’è la pasta, Sonia ha mangiato la sale e pepe, l’amatriciana.. Fra un attimo arriveranno gli spaghetti per la puttanesca, alla puttanesca, quindi ecco il bavaglio!“.

La Bruganelli ha condiviso anche un post di Davide Maggio contro chi sta calvalcando l'onda mediatica relativa a Bellia e inoltre alla domanda diretta sul perché non avesse dato l’immunità al gieffino, l'opinionista ha risposto: “Perché Marco deve farsi curare fuori, è così difficile da capire?”. E ancora “Perché non ci vuole uno psicologo per capire che la casa del GF non era più adatta ai problemi di Marco…”.

La moglie di Bonolis che fino ad oggi non era mai intervenuta sulla questione, lo ha fatto oggi parlando di Adriana Volpe, quella che è ormai sembra la sua unica ossessione dinanzi a temi molto più importanti.

