Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli opinionista anche della prossima edizione? La risposta ufficiale

Sonia Bruganelli, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, svela se farà parte del Grande Fratello Vip 8 dopo due edizioni del ruolo di opinionista.

Sonia Bruganelli opinionista della settima e della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato della sua avventura televisiva nel reality show e se ci sarà anche della prossima.

"Paragonando le ultime due che l'hanno vista prima accanto alla Volpe poi a Orietta Berti, la Bruganelli ha dichiarato: Per quanto mi riguarda è stata un'edizione meno impegnativa della prima, or mai conosco i meccanismi e come funziona il programma. E il clima in studio con Orietta Berti è più sereno. I protagonisti, invece, sono emotivamente impegnativi. È stata un'edizione molto movimentata. Per me, a differenza di Alfonso Signorini che conduce, è meno stressante mentalmente, anche se a volte è complicato. Ma ho imparato a mantenere la calma. I ragazzi, invece, un po' di limiti li hanno superati.."

La moglie di Paolo Bonolis, imprenditrice e responsabile della società televisiva SDL 2005, ha inoltre svelato se sarà presente anche nella prossima edizione del Gf Vip.

"Se Alfonso mi proponesse di fare l’opinionista per la terza volta? Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF Vip, come Giulia Salemi e Soleil, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

La Salemi è già nel team del reality e nell'attuale edizione legge i Tweet più divertenti in diretta. Una novità che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico così come ha apprezzato l'influencer italo-persiana che, ormai in molti, sono convinti si meriti il posto di opinionista.

