Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa infuriare i fan di Jessica Selassié: ecco cosa è successo

Il like di Sonia Bruganelli contro Jessica Selassié fa infuriare i fan della principessa etiope. Per loro al Grande Fratello Vip, nascerà una nuova love story con Barù.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha insinuato che a Barù piaccia molto Soleil Sorge, nonostante moltissimi fan sostengano che il gieffino sia interessato ad approfondire la conoscenza con Jessica Selassié. Dopo le Nomination inaspettate delle sorelle etiopi, il web si è scatenato e Bruganelli ha messo un like eloquente, che le è costato non poche critiche.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli provoca Jessica Selassié?

Nella casa del Grande Fratello Vip sta per nascere un nuovo amore? I fan del reality show di Canale5 hanno notato sguardi languidi e gesti romantici tra Jessica Selassié e Barù, lanciando su Twitter l’hashtag #jeru che in queste settimane è diventato a dir poco virale. In molti sperano che la principessa etiope trovi finalmente l’anima gemella, come desiderava fare sin dall’ingresso nel programma, soprattutto dal momento che Barù è un personaggio amatissimo, che sta riscuotendo successo tra gli spettatori.

Barù, tuttavia, non si sbilancia e confessa anche di trovare molto attraente Soleil Sorge. Quando in puntata, il gieffino si è scagliato contro il gruppo di concorrenti che ha attaccato apertamente Soleil, Sonia Bruganelli è intervenuta per far notare come Barù la stesse difendendo perché innamorato segretamente dell’italo-americana. L’espressione di Jessica è stata di puro fastidio e molti non si sono sorpresi nel vedere la principessa etiope dare la Nomination a Barù, con la scusa di volerlo spronare ad esternare i propri sentimenti.

Alcuni utenti hanno difeso il gieffino, trovando scorretto il comportamento di Jessica, e Sonia ha messo un sonoro like a questi commenti, finendo immediatamente nel mirino dei fan della Selassié. E mentre i fandom si dividono, c'è chi proprio non crede alla tregua tra Delia Duran e Soleil...

vabbè ma a noi cazzo ce ne raga di quello che pensa Sonia 🤌🏻 #jerù https://t.co/N2FOEGWbkL — 𝐫𝐨𝐬𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚⁷ 🧸|🇮🇹 (@jikookinlve) January 25, 2022

