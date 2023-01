Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e quel commento inaspettato a Giulia Salemi

Gossip TV

Ospiti nel salotto di Verissimo, le opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Orietta Berti sono state intervistate da Silvia Toffanin e, inaspettatamente, la moglie di Paolo Bonolis ha avuto parole gentili per Giulia Salemi. Ecco cosa ha detto.

A Verissimo, le tre opinioniste del GFVip, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi sono state intervistate dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, e inaspettatamente, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato qualcosa sull'influencer con cui spesso litiga al Grande Fratello e che ha lasciato tutti senza parole.

GFVip, Sonia Bruganelli fa un complimento a Giulia Salemi?

Di solito, la moglie di Paolo Bonolis è sempre molto critica verso la più giovane influencer e non sono mai mancate le frecciatine lanciate dall'opinionista più esperta. Invece, nell'intervista a tre, Sonia Bruganelli si è mostrata molto pacata e anche se ironica, non ha punto come suo solito. Quando Orietta Berti ha commentato di aver gradito molto la presenza di Pierpaolo Petrelli come opinionista, l'imprenditrice romana non ha potuto fare a meno di esclamare:

"Ma ti fai trasportare dall'ormone, basta con questa mania dei boni. Io sono più bacchettona."

Quando, poi, nel corso dell'intervista la produzione ha mandato in onda un vecchio provino di Giulia Salemi, Bruganelli ha preso la parola e ha rivolto parole di elogio alla collega:

"Credo che abbia giocato le carte che in quel momento le stavano chiedendo. La carta che farà la differenza è la testa, che secondo me ha."

Un'affermazione che ha lasciato di stucco lo studio e il pubblico, ma ha anche dimostrato che, quando vuole, Sonia Bruganelli sa essere molto meno pungente. E, non è neppure la prima volta che l'opinionista ha parole gentili per l'influencer.

