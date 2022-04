Gossip TV

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si sbottona su un ex gieffino: "Con lui partirei anche domani"

di Anita Nurzia 12 aprile 2022 7

Soleil Sorge, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato con chi partirebbe per l'Honduras tra i suoi ex compagni d'avventura nel reality.