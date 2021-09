Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rivela: "Sophie Codegoni so benissimo chi l'ha indirizzata, lo fa per dinamica"

Gossip TV

Soleil torna a parlare del battibecco social con Sophie prima di entrare nella Casa del Gf Vip.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip si completerà il cast della sesta edizione. Tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa domani sera anche l'ex tronista Sophie Codegoni, che è stata nominata nelle ultime ore nella Casa da Soleil Sorge.

Soleil Sorge torna a parlare di Sophie Codegoni al Gf Vip

Soleil è tornata a parlare di Sophie nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista di Uomini e Donne che non sono per niente piaciute all'influencer italo-americana. "Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse" aveva dichiarato la Codegoni al settimanale Chi.

Durante una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi, Soleil ha ripreso l'argomento riguardante Sophie confessando: "Io tra l’altro l’ho conosciuta e con me è stata davvero carinissima. Dai, ma io lo so che lei lo fa per dinamica pura. So benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo e tutto. Ma ci sta. E vabbè. Io ste cose le prendo e le metto da parte".

"A me poi non piace vedere le ragazze che non provano nemmeno a conoscersi. Poi soprattutto se dietro ci sono motivazioni create così" ha aggiunto la Sorge. Le parole della concorrente non sono passate inosservate ai telespettatori, che hanno pensato si riferisse a Fabrizio Corona, con cui la Codegoni è stata paparazzata diverso tempo fa. Sarà davvero così?

