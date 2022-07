Gossip TV

La replica dell'influncer italo-americana che mette a tacere tutti gli ex inquilini del Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni, il compleanno di Soleil Sorge è diventato un vero e proprio caso. Molti suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip, sono stati interpellati sulla festa della Sorge che ha festeggiato i suoi 28 anni in Puglia in compagnia di amici e parenti. Tra loro, anche alcuni (pochi) ex gieffini: Amedeo Goria, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge perde la pazienza (per la prima volta): furia contro alcuni ex gieffini

E gli tutti gli altri? A turno, molti di loro, intervistati da The Pipol Gossip, hanno parlato del compleanno della Sorge, alcuni in maniera distaccata, altri manifestando un certo dispiacere per non essere stati invitati alla festa.

"Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate - ha dichiarato Soleil - No comment… alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake.

E ancora:

D’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé ma il mondo è bello perché è vario. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima."

A chi si sarà rivolta Soleil? Alex Belli in merito, ha parlato di "due mondi orami completamente distanti", Gianluca Costantino pare invece ci sia rimasto male così come Nicola Pisu. Altri ancora, come Manila Nazzaro e Miriana Trevisan non si sono affatto meravigliate del mancato invito. Le Selassié hanno preferito trincerarsi dietro al un "no comment".