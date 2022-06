Gossip TV

Tornata da poco in Italia dopo la sua breve avventura in Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, Soleil Sorge, ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembra abbia ritrovato il suo chiacchieratissimo e misterioso fidanzato Carlo, l'imprenditore siciliano di cui si è tanto parlato durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge paparazzata mentre bacia il fidanzato

L’influencer Deianira Marzano, ha pubblicato poco fa alcune storie Instagram di una segnalazione ricevuta in cui è stata fotografata la Sorge in compagnia di un uomo con il quale si è scambiata un bacio. I due sono stati paparazzati prima sulla spiaggia poi in mare dove è scattato il bacio, forse lontano dagli occhi indiscreti. Dalle immagini, l'uomo in questione sembrerebbe proprio l'imprenditore a cui era legata Soleil prima di entrare nella Casa e di cui si è sempre dichiarata innamoratissima.

Sul fidanzato dell'influencer italo-americana sono emersi molti dubbi negli ultimi mesi e più di qualcuno lo ha paragonato a Mark Caltagirone, ovvero il futuro sposo inesistente di Pamela Prati sui cui è scoppiato un vero e proprio caso mediatico. La Sorge dal canto suo, ha sempre ribadito che il suo fidanzato non desidera alcuna visibilità e che inoltre la sua sfera privata e sentimentale vuole che resti assolutamente tale.

Forse queste foto metteranno a tacere i più scettici. In ogni caso, sia che l'uomo in questione sia il suo misterioso fidanzato o una nuova conoscenza, sembrerebbe che l'ex gieffina abbia finalmente trovato l'amore.

