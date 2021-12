Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Valeria Marini a confronto: "Vincerai tu il programma"

Gossip TV

Soleil decisa a lasciare il Gf Vip, la reazione di Valeria.

Il prolungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha destabilizzato tutti i concorrenti. Tra questi anche Soleil Sorge che, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a un duro sfogo con Valeria Marini e Giucas Casella.

Soleil vuole lasciare il Gf Vip, la reazione di Valeria Marini

"Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito" ha dichiarato Soleil parlando del prolungamento del Grande Fratello Vip. Ricordiamo infatti che il reality show non finirà il 13 dicembre come da contratto, ma il prossimo marzo 2022.

Come riporta Biccy, la Sorge ha poi continuato affermando: "Magari la prossima settimana eliminano 10 persone e finisce. Una cosa è sicura, gli piace sorprenderci e fare i colpi di scena. Se resterò dopo la data che avevano stabilito? Non lo so, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso". Le parole dell'influencer hanno provocato la reazione della Marini, che ha cercato di convincerla a restare nella Casa del Gf Vip: "Dai smettila tu devi restare. Se vai via tu cosa succede qui? Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati".

Leggi anche Intervista esclusiva ad Alex, il migliore amico di Manuel Bortuzzo

"Io vincerò il GF Vip Valeria? Ma cosa dici, vengo sempre nominata, vedrai poi cosa succede" ha prontamente replicato Soleil "Sono stanca, mi vedo distrutta. Vale sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality [...] Ero sicura di non restare, adesso vedremo". "A L’Isola dei Famosi spagnola sono rimasta 3 mesi e mezzo. Ero bersagliata da tutti, erano contro di me e sono restata" ha concluso Valeria.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.