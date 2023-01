Grande Fratello Vip: Soleil Sorge è tornata single: è finita con l'imprenditore Carlo

Gossip TV

Soleil Sorge sola a Sharm el-Sheikh insieme ai suoi ex compagni d'avventura del Gf Vip 6, Alex Belli e Gianluca Costantino: la prima vacanza da single dopo la fine della relazione con il misterioso imprenditore siciliano.

Ha fatto molto discutere la foto di qualche giorno fa, in cui sono stati immortalati sorridenti e spensierati Soleil Sorge insieme ad Alex Belli, Delia Duran e altri amici a cena insieme a Sharm el-Sheikh. Il triangolo artistico che ha tenuto banco per mesi nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sembra essere tornato alla ribalta delle cronache dopo che la Sorge aveva dichiarato di non avere nessuna intenzione di avere rapporti con i coniugi Belli.

Gf Vip: Soleil Sorge è tornata single

Ma non è finita qui. Altre foto da Sharm, hanno immortalato ancora la Sorge in compagnia di Alex e Gianluca Costantino, ex concorrente del reality con Soleil aveva instaurato un rapporto abbastanza intimo. I gieffini sono stati fotografati mentre cantavano accompagnati da Belli alla chitarra. Un clima sempre spensierato e disteso, molto lontano dall'astio di cui aveva parlato la Sorge a Verissimo.

Ci sarebbe però un colpo di scena legato a questi incontri. Soleil Sorge, infatti, sarebbe tornata single e avrebbe detto addio al suo misterioso imprenditore siciliano di cui si professava innamoratissima.

A riferirlo, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica secondo il quale, Soleil, avrebbe ripreso i rapporti in particolare con Gianluca (assente al compleanno dell'influencer) dopo essere stato allontanato per volere del fidanzato. Con Carlo sarebbe finita anche perché la Sorge si sarebbe sentita soffocare dall'eccessiva gelosia dell'ex compagno.

"Oggi c’è sempre la stessa persona, si chiama Carlo. Sono felicissima e innamorata. Sono stanca di definire l’amore, credo che l’amore sia amore. In amore con lui mi diverto come una pazza" aveva dichiarato Soleil a Verissimo lo scorso novembre.

