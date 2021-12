Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi vogliono lasciare il reality

Gossip TV

Due grandi protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip vicini all'addio.

Sarebbe tre i Vipponi pronti a dire addio al reality del Grande Fratello Vip. Dopo il recente annuncio di Manuel Bortuzzo che ha dichiarato di voler andar via a tra il 14 e il 17 gennaio per svariati motivi, tra cui gli allenamenti per le prossime paralimpiadi, ci sarebbero due altri grandi protagonisti desiderosi di lasciare la Casa prima della data della finale, prevista per il 14 marzo 2022.

Chiacchierando con Jessica Selassié, Gianmaria Antinolfi, si è detto stufo del Grande Fratello e pronto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia. L'imprenditore aveva dichiarato più volte che l'unico motivo che lo spronava a restare era Sophie Codegoni, l'ex tronista con la quale ormai si è definitivamente allontanato. “Andrò via tra dieci giorni, non ce la faccio più”, ha spiegato Gianmaria, rivelando così la data precisa della sua uscita che sarà il prossimo dieci gennaio.

Per quanto riguarda Soleil Sorge, a rivelare il desiderio di lasciare il reality, è stata Jessica che ha detto: “Pure lei vuole andare via”, senza però specificare altri dettagli. L'ex corteggiatrice è sicuramente priva di stimoli dopo l'uscita di Alex Belli, e ha più volte dichiarato di annoiarsi molto.

"Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”, queste invece le parole Manuel Bortuzzo durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Il nuotare voleva lasciare il reality già a dicembre ma ha cambiato idea per viversi la storia d'amore con Lulù. Al momento però impegni lavorativi e anche una certa stanchezza, lo spinge a voler lasciare la Casa definitivamente.

