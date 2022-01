Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Alessandro Basciano e Giacomo Urtis sparlano di noi, si credono furbi ma..."

Gossip TV

Il risentimento di Soleil al Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 7 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. La Casa è ufficialmente divisa a metà: da una parte le sorelle Selassié, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Nathaly Caldonazzo, dall'altra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Lo sfogo di Soleil contro Alessandro e Giacomo

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Soleil si è confrontata con Manila e Katia circa il comportamento ambiguo assunto da Alessandro Basciano e Giacomo Urtis nei loro confronti. "Furbissimi Giacomo e Ale, che fanno i carini anche con noi, con Federica stanno sparlando di noi" ha dichiarato l'influencer rivelando di aver saputo di alcuni discorsi fatti dai due in sauna con Federica Calemme.

"Ma Giacomo lo conosco e so come è fatto" ha spiegato la Sorge "Ma io glielo dico. Pensano di fare tanto i furbi ma si sente tutto purtroppo per loro. Giacomo sta costantemente prendendo in giro la situazione". "Eh ma ho capito anche io come è fatto Giacomo" ha aggiunto la Ricciarelli.

Leggi anche Manila Nazzaro difende Katia Ricciarelli

Dopo aver ascoltato Soleil, Manila ha cercato di calmare le sue compagne di gioco invitandole a rimanere focalizzate sul loro obiettivo. "Abbiamo delle priorità, ricordati" ha detto la showgirl a Katia provocando la reazione dell'influencer italo-americana "Ci sono degli atteggiamenti che mi danno fastidio però ci sono delle priorità. La lista io ce l'ho".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.