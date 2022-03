Grande Fratello Vip, Lulù delusa dalla 'linea della vita di Jessica': "Le colpe non sono degli altri ma sue"

Gossip TV

Il momento no delle sorelle Selassié dopo la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip.

Durante la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip, c'è stato la linea della vita di Jessica Selassié, la più grande delle principesse etiope, protagoniste con Lulù e Clarissa della sesta edizione del reality show targato Mediaset. Nel blocco dedicato a Jessica, la ragazza ha parlato della sua infanzia e del rapporto con le sue sorelle.

Tutta la mia vita, anche l’infanzia l’ho vissuta in modo molto tranquillo. Poi quando è arrivata Lulù, visto con quel suo carattere, i suoi capricci. Attirava tanto l’attenzione. Tutte le mie cose me le tengo spesso per me. Quindi forse avrei detto alla Jessica che era piccola: “parlane, dii a tua mamma che hai questo problema. Magari si può risolvere.

Jessica ha poi raccontato di Clarissa, non nascondendo che a volte si è sentita giudicata dalle sue sorelle.

Poi nel 2002 nasce Clari . Con Lulu e Clari ci siamo unite nel tempo. Loro erano già più unite ma io mi sono unita dopo perché non mi vedevo come loro. Quindi avevo sempre paura di un loro giudizio, di una loro critica. Spesso mi sentivo giudicata.

Le parole dette da Jessica non sono affatto piaciute a Lulù che ha affermato con Miriana Trevisan di essere rimata molto delusa:

Colpa mia, colpa di Clarissa, perché non dice che è colpa sua? Pensa, io perfino quando mi è successa quella cosa a 15 anni, con quel pazzo che mi ha ricattato, per tanto tempo ho pensato che fosse colpa mia. Quindi pensa, su una cosa così grave la colpa non l’ho data ad altre persone, l’ho data a me stessa. E lei invece da la colpa così alla gente. Non si fa, mi dispiace. Mia mamma sarà rimasta delusa. Siamo sempre state accanto a lei, abbiamo sempre dato i consigli.

”Guarda che si è avvertito in un altro modo. Si è avvertita una ragazza che vedeva le sorelle migliori. In dei momenti può succedere”, ha commentato Miriana cercando di far vedere a Lulù un altro punto di vista rispetto a ciò che la giovane principessa ha percepito

Io conoscendola so il mondo in cui si esprime e ho capito benissimo quello che lei voleva intendere. E lo fa per un motivo, non è stupida. Vuole arrivare in un punto, ha continuato Lulù. " Sono delusa da quello che ha detto. Io e Clarissa l’abbiamo sempre giudicata? Non è mai successo quindi sta dicendo una cosa non vera.

