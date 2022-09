Gossip TV

"Alfonso Signorini e il Gf Vip tratteranno in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mack Caltagirone". Il commento dell'ex manager della showgirl sarda

Ieri, è stato ufficializzato l'ingresso di Pamela Prati come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl sarda farà il ritorno nella Casa dopo la sua partecipazione alla prima edizione del reality e dopo due anni dallo scandalo che l'ha coinvolta con il finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone. Un vero e proprio caso mediatico che ha reso protagonista la Prati per mesi.

Grande Fratello Vip, si riaprirà il caso della Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo: " La verità la sappiamo entrambe"

Secondo quanto riferito da Fanpage, al Gf Vip, si tornerà a parlare dell'affaire Caltagirone.

"Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip - scrive il portale - tratteranno lin diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela e l'inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell'ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfshing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se calare l'oblio sulla vicenda o raccontare altri dettagli ai compagni della Casa".

Dopo l'annuncio dell'ingresso della Prati nella Casa, è intervenuta l'ex manager della showgirl sarda, Eliana Michelazzo, anche lei coinvolta per diverso tempo nel caso e caos Caltagirone. Ecco le sue parole:

"Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggio che mi avete mandato. La verità la sappiamo "entrambe". Ma il tempo sarà galantuomo, Ne sono certa."

