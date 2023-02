Grande Fratello Vip, Sheila Capriolo smaschera Marco Bellavia: "La nostra paparazzata e la storia con la Prati, tutto finto"

Gossip TV

Sheila Capriolo, la donna paparazzata con Bellavia la scorsa settimana, è intervenuta su Instagram smascherando l’ex concorrente del Grande Fratello Vip

La scorsa settimana, Marco Bellavia è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Sheila Capriolo, la conduttrice di 7 Gold, Sheila Capriolo, sua ex fidanzata, in atteggiamenti molti intimi.

Gf Vip, "Marco Bellavia e Pamela Prati storia fake" parla Sheila Capriolo

I due sono stati immortalati a Milano scambiandosi un bacio appassionato fuori da un ristorante. Le immagini hanno tra l'altro indispettito Pamela Prati che nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip ha dichiarato di essere rimasta male e che Bellavia l'ha delusa.

Pare infatti che la Prati e l'ex conduttore di Bim Bum Bam avessero iniziato una frequentazione dopo il serrato corteggiamento dell'ex gieffino che, evidentemente, si è interrotta piuttosto velocemente.

Le parole di Marco durante l'ultimo appuntamento con il reality (“Con la notorietà spuntano i sorci per approfittarne", ha detto in puntata l'ex gieffino) hanno tuttavia indispettito la Capriolo che su Instagram ha parlato di una paparazzata fake così come fake è stata la presunta frequentazione con la Prati.

Lo sfogo di Sheila Capriolo:

“Fino ad ora sono stata zitta, però adesso basta. Non solo sono stata ricercata dopo che sono uscite sul settimanale Chi le foto insieme a quel simpaticone del signor Marco Bellavia, ma mi sono anche sentita dire in prima serata al Gf Vip di essere addirittura ‘un sorcio’. Ecco, direi anche no. E aggiungerei che hai avuto (si riferisce a Bellavia, ndr) pure il coraggio di chiedere scusa a una donna (Pamela Prati, ndr) che non ti interessa più. Ma non solo. Una storia che tra voi due, peraltro, non è mai esistita e questo lo sappiamo. Dunque, tu che parli tanto di strumentalizzazione, ci sono persone dietro di te che chiamano i giornali per dire di essere stata abbandonata da te per fare interviste e per uscire da tutto questo al meglio. Pena, soltanto pena”.

