Grande Fratello Vip, Serena Enardu svela il nome del possibile vincitore del reality: "Mi piace tantissimo"

L'ex gieffina Serena Enardu vuota il sacco sui protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Serena Enardu è uno dei volti più amati e seguiti di Uomini e Donne. Ospite a CasaPipol, l'ex tronista ha deciso di vuotare il sacco e commentare il percorso dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip svelando anche il nome del possibile vincitore del reality show di Canale 5.

Serena Enardu a ruota libera sui concorrenti del Gf Vip 7

Serena Enardu ha rilasciato una nuova intervista a CasaPipol in cui ha commentato le dinamiche e i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua solita schiettezza, l'ex tronista di Uomini e Donne, che è tornata insieme a Pago, ha rivelato a Gabriele Parpiglia di fare il tifo per i giovani del cast:

Quello che mi ha colpito molto ultimamente è notare quanto i giovani siano più saggi delle persone leggermente più attempate. Mi piace vedere dei ragazzi che fanno tanta introspezione e mi dispiace vedere delle persone un po’ più grandi rapportarsi come in un asilo nido. Una modalità veramente superficiale da parte delle persone più grandi. Questa inversione di tendenza un po’ mi piace perché si rivalutano i giovani dai quali secondo me si può imparare tantissimo, perché sono tanto aperti, tanto liberi e un po’ si sfata quel mito dell’anziano che ti deve insegnare. Anche la Prati è anziana, anche se è bellissima mi ucciderà, però sì. E’ triste. Mi piace molto come fanno introspezione i ragazzi, i loro racconti. Mi è piaciuta moltissimo Nikita, ma anche Daniele. Hanno raccontato a cuore aperto il rapporto familiare dove comunque si creano i pilastri delle persone. Sentire dei ragazzi raccontare anche il brutto che attraversano è bello. Invece gli anziani che cercano di nascondere e far vedere che è tutto bello quando invece non è così è poco motivante.

La Enardu ha poi continuato rivelando il nome del possibile vincitore della settima edizione del Gf Vip:

Chi vincerà? Mi piace moltissimo Antonella perché è una di quelle ragazze che entra nella Casa del Grande Fratello e non ti aspetti tanto perché comunque siamo tutti vittime del pregiudizio. invece mi piace molto come riesce a sdrammatizzare nel momento giusto; è un mix di interventi sani, ironici. E’ leggera.

Chi non mi piace proprio? Charlie lo trovo simpatico ma un po’ parac**o - ha dichiarato Serena - Lui è proprio uno di quei personaggi che sa che in televisione deve fare delle determinate cose. Elenoire invece mi piace perché è una donna che arriva a essere se stessa in maniera così libera, dirompente. Mi piacciono le persone che riescono comunque a non essere omologate e che rispettano prima di tutto se stesse.

