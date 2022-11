Grande Fratello Vip, scintille tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich: "Egoista!"

Gossip TV

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, durante la quale entrambe sono state rimproverate per il comportamento verso Micol Incorvaia, sembra finita l'intesa e all'alleanza tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti e Wilma Goich, sono state ripetutamente criticate per gli atteggiamenti assunti nei ultimi giorni nei confronti di Micol Incorvaia.

Gf Vip: scontro di fuoco tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Le due vippone non hanno potuto che fare ammenda davanti al pubblico e davanti alla sorella di Micol, Clizia Incorvaia, entrata nella Casa per dare sostengo alla sorella ma anche per affrontare le due concorrenti e invitarle ad essere più solidali e meno sprezzanti nei confronti delle altre donne.

Dopo la puntata, la Rossetti, ha voluto tuttavia precisare che aveva preso le distanze da certe dichiarazioni di Wilma ma ciò che ha detto non è stato mostrato durante la diretta:

“Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa - ha dichiarato la Rossetti - Sono battute che fai da bar sceme, ma non erano cose pensate. Tutto è nato perché Wilma era gelosa, lei dice di no, ma faceva la gelosa. Sono le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’. Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno trasmesso solo la clip di me che facevo le battute con Wilma. Io però penso che lei per me adesso è trasparente, perché non mi calcola. Non è che perché io sono vecchia devo andare sempre io a cercare gli altri per l’età e la maturità. Sai Nikita ci sono dei giorni che io sono lì sola come un cane e nessuno se ne accorge. Mi piacerebbe ogni tanto che qualcuno si avvicinasse a me e non sempre io agli altri.”

Oggi, l'ex conduttrice di Rete 4, ha cercato di avere un dialogo con Wilma la quale si è mostrata reticente e molto indispettita.

Patrizia ha provato ad avvicinarsi alla Goich, chiedendo:

“Hai un problema con me?”.

“Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con me” ,ha risposto stizzita la cantante -“Non ho voglia di parlarne, non è giornata… cazz*!”,

La Rossetti, ha ribattutoquindi tra le urla di Wilma:

“Va bene ok, scusami eh… grazie Wilma, ma minchi*! Ieri sera non avevo serata ma mi sono sforzata, dai che egoista che sei, grazie!”.

La Rossetti si è sfogata successivamente con Sarah Altobello in merito agli atteggiamenti scontrosi della sua compagna d'avventura e con Edoardo Donnamaria, facendo presente che ora Wilma sta assumendo un ruolo da vittima incomprensibile ai suoi occhi.

