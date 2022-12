Grande Fratello Vip, Sarah Altobello affronta Attilio Romita: "Sentire quelle parole da una persona che stimo mi ferisce"

Gossip TV

Arriva il chiarimento al Grande Fratello Vip tra Sarah Altobello e Attilio Romita.

Dopo diversi giorni di silenzio, Sarah Altobello ha deciso di affrontare Attilio Romita. Senza troppi giri di parole, la simpatica concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere rimasta profondamente ferita e delusa per il comportamento assunto dal noto giornalista nei suoi confronti.

Il confronto al Gf Vip tra Sarah Altobello e Attilio Romita

Le parole usate da Attilio Romita durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip hanno profondamente ferito Sarah Altobello. Dispiaciuto e amareggiato per tutta la situazione, il noto giornalista ha deciso di confrontarsi con la showgirl per chiederle scusa e cercare di trovare un punto d'incontro per proseguire il loro percorso nella Casa in serenità:

Possibile che proprio io abbia detto questa cosa? Quando ti ho visto fare gli auguri in cinque lingue ho capito cha hai dentro tante cose che devi ancora mostrare [...] Ho fatto la cosa peggiore che potessi fare: dare fuori a Mimma la sensazione di creare qualcosa qui con una persona. Capisco che da te non posso avere perdono. Ti vorrei come amica...

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Attilio, Sarah ha dichiarato:

Fa parte di me una certa bontà, non credevo potessi dire quelle cose. Io mi sono sempre trovata bene con te, anche ora. In questo contento avrei sempre scelto te...sei quello con cui mi trovo meglio. Me l'hai fatta grossa, io mi sono sempre sentita inferiore...Sentire quelle parole da una persona che stimo mi ferisce. Purtroppo io ti voglio bene. Provo un senso di stima e affetto per te...io sono fatta così.

