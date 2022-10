Grande Fratello Vip, Sara Manfuso furiosa con Sonia Bruganelli: Signorini la blocca prima che lasci la casa!

Gossip TV

Sara Manfuso è estremamente turbata da quanto accaduto durante la puntata del Grande Fratello Vip, soprattutto dai commenti di Sonia Bruganelli. La concorrente minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata decisamente dura per tutti, anche per coloro che hanno meritato la pubblica strigliata dopo quanto accaduto con Marco Bellavia. Sara Manfuso si è sentita punta sul vivo, soprattutto dopo le accuse lanciate da Sonia Bruganelli, e sul finire della diretta si è confrontata con Alfonso Signorini per comunicare la sua decisione di lasciare la casa. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello Vip, Sara Manfuso minaccia di lasciare: la reazione di Signorini

La scure è calata e Alfonso Signorini si è fatto portavoce del malumore del pubblico del Grande Fratello Vip, disgustato dalla totale assenza di empatia nei confronti di Marco Bellavia e da alcune frasi scioccanti e assurde a proposito di un uomo che, con gentilezza e attenzione, ha semplicemente chiesto aiuto ai suoi compagni di viaggio ritrovandosi sbranato dal branco. Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato durante il televoto lampo aperto da Signorini nel corso delle diretta.

Nessuno è stato perdonato per il suo comportamento e, anche se molti avrebbero sperato di vedere più persone fuori dalla casa del Gf Vip, le critiche sono state amare con pochi sconti di pena. Sara Manfuso, che pensava di essere stata vicina nel modo più giusto a Marco durante la sua crisi, si è ritrovata al centro delle critiche di Sonia Bruganelli ed è esplosa. Signorini ha chiamato Sara in confessionale per parlare con lei, dopo che gli autori l’hanno allertata: la gieffina avrebbe lasciato la casa appena conclusa la puntata. Il presentatore ha cercato di indagare, insinuando che Manfuso se la sia presa in particolare per i commenti di Sonia.

“Stasera mi è pesato tantissimo perché quello che è successo a Marco è una cosa enorme. Io provo disagio a stare qui dentro, perché non voglio che sia strumentalizzata la mia uscita o teatralizzata. Io so di non aver fatto nulla di male, ma mi sta male che lui stia male e stia così, perché sono le mie battaglie quotidiane […] Con Sonia è evidente che non ci sia feeling! Mi ha toccato su un nervo scoperto”.

Sara ha spiegato di essere dispiaciuta e amareggiata per Marco, ma anche perché non crede di essersi comportata con lui in modo spietato. La gieffina ha ammesso di rendersi utile in tante battaglie simili nella sua vita quotidiana, e che il fatto di essere stata giudicata così duramente dall’opinionista l’ha portata a scoppiare. Prima di prendere la sua decisione definitiva, Sara ha accettato di riflettere qualche altro giorno, così da decidere se lasciare o meno la casa del GF Vip.

