Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli torna sui social dopo la squalifica e chiarisce cosa è successo

Riccardo Fogli è tornato attivo sul suo profilo ufficiale Instagram: la dedica alla figlia e alcune precisazioni dopo la squalifica dal GF Vip.

Riccardo Fogli, dopo appena una giorno di permanenza al Grande Fratello Vip, è stato squalificato con un provvedimento immediato e un comunicato ufficiale da parte di Mediaset e del reality. La produzione si è scusata con tutti i telespettatori in seguito ad un'esternazione blasfema pronunciata dal cantautore toscano. Stando alle prime indiscrezioni fornite in rete, Fogli avrebbe reagito malamente alla squalifica tanto da rompere la sua chitarra e inveire contro tutti.

Gf Vip, Riccardo Fogli torna sui social dopo la squalifica: "Non ho rotto la chitarra e non l'ho sbattuta da nessuna parte"

Ebbene, il frontman e bassista dei Pooh è tornato sui social facendo alcune precisazioni. Riccardo ha voluto dedicare un brano alla figlia e prima della dedica, con la sua chitarra in mano, ha dichiarato: "Per essere chiari la mia chitarra non si è rotta, non l'ho sbattuta da nessuna parte. Un saluto al mio chitarrista che mi ha regalato la chitarra".

Fogli ha voluto quindi immediatamente smentire i rumors sulla sua uscita di scena al Gf Vip. In attesa di vederlo (forse) negli studi del programma, la squalifica del cantante ha suscitato molte polemiche. Sono stati in tanti infatti che hanno giudicato ingiusta la sua eliminazione facendo riferimento ad altri gieffini verso i quali non ci sono stati alcun provvedimenti. Anche la moglie di Fogli, Karin Trentini ha commentato la squalifica con parole molto eloquenti: "E questi stanno dentro. Allora mi chiedo ma come funziona li dentro? - ha scritto la donna accompagnando la frase con il video di Luca Salatino e la presunta bestemmia pronunciata qualche settimana fa.

Karin ha pubblicato anche un'altra serie di Ig Stories di utenti che hanno voluto dire la loro sulla vicenda: "Secondo me a differenza di altri non l'ha pronunciato, anche fosse stato, perché gli altri sono lì?" e ancora: "Karin, uno schifo, non doveva uscire Riccardo, non se lo meritava. Gli altri che bestemmiano e nessuno parla". "Forza Riccardo! Abbiamo visto cosa è stato detto in precedenza! Due pesi e due misure". La Trentini ha pubblicato inoltre anche una Ig Stories in cui si legge un commento dell'ex gieffino Salvo Veneziano che ha dichiarato: "So da fonti ufficiali che siete stati costretti"

