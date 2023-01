Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli dopo la squalifica: "Sono stato male, non ho bestemmiato"

Gossip TV

Il cantautore toscano, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel talk show di Canale 5 ha parlato della squalifica avvenuta al Grande Fratello Vip.

Riccardo Fogli, dopo appena una giorno di permanenza al Grande Fratello Vip, è stato squalificato con un provvedimento immediato e un comunicato ufficiale da parte di Mediaset e del reality. La produzione si è scusata con tutti i telespettatori in seguito ad un'esternazione blasfema pronunciata dal cantautore toscano.

Gf Vip, Riccardo Fogli: "Meglio passare per cornuto che bestemmiatore"

Ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo, Fogli ha raccontato di aver sofferto molto per questa vicenda, aggiungendo di non aver mai pronunciato alcuna esternazione blasfema:

"Sono stato male perché un’offesa così grave non puoi prenderla con leggerezza. Ho accettato e firmato le regole del Grande Fratello e sono pronto a chiedere scusa a chi ha pensato che ho detto una cosa blasfema. Chiediamo il Var? Io non potrei nominare Gesù, la mad*nna è mia madre. Ogni volta che sono in difficoltà chiedo “mammina aiutami“.

Il cantante ha quindi voluto precisare che quella mattina, arrivato in cucina per la colazione, avrebbe detto: “Oh mad*nna se mangio tre uova mi fa male il fegato“.

Sulla squalifica, Fogli ha detto:

"L’ho accettata. Non ho buttato giù la porta a spallate. Blasfemia? Ne ho sofferto."

L'ex frontman dei Pooh ha confessato di aver un bel ricordo dell'Isola dei Famosi, il reality show targato Mediaset in cui, anche in quel caso, ci furono roventi polemiche in seguito ad un intervento di Fabrizio Corona che parlò dei tradimenti della moglie di Fogli. Sarebbe stata proprio quest'ultima a convincerlo a partecipare al Gf Vip per poter evitare le sue lunghe tournée in giro per il mondo.

Comparando le due esperienze, Fogli con una punta di rammarico, ha dichiarato:

"La sensazione è che meglio essere un presunto cornuto che un presunto bestemmiatore"

