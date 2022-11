Grande Fratello Vip, piovono critiche per Orietta Berti: ''Opinionista poco incisiva''

Gossip TV

Karina Cascella commenta la settima edizione del Grande Fratello Vip, poi lancia una frecciatina all’opinionista Orietta Berti.

Orietta Berti sta decisamente deludendo le aspettative del pubblico del Grande Fratello Vip, che si sarebbe aspettato ben altro della nuova opinionista del reality show di Canale 5. Anche Karina Cascella, abile osservatrice delle dinamiche televisive, boccia su tutta la linea la presenza della cantante nel programma di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, deludente Orietta Berti: critiche amare

La scelta delle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip ha sollevato un’ondata di polemiche e sembra che la previsione di alcuni fan del reality show di Canale 5 si siano rivelate esatte. Orietta Berti, che ha preso il posto di Adriana Volpe al fianco di Sonia Bruganelli, delude puntata dopo puntata nonostante il cachet stellare che incassa per la sua sola presenza in studio. La cantante si limita a salutare il pubblico dopo la lunghissima diretta con brani del proprio repertorio, dando qualche giudizio sommario e mai interessante e il pubblico non apprezza. Anche Karina Cascella, intervistata dal settimanale Mio, ha ammesso di non aver compreso la presenza di Orietta al Gf Vip, dichiarando in oltre di non guardare più il programma:

“Dopo il caso di Marco Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani. Orietta Berti non è incisiva nei suoi interventi. Non riesce a fare da spalla al conduttore. Un po’ come quando c’era Pupo: che senso aveva come opinionista al GF Vip?”.

Karina, lontana dalla televisione da diversi anni ma volto amatissimo e molto seguito sui social, ha confidato che vorrebbe essere lei l’opinionista della nuova edizione de La Talpa, ma che non crede che i vertici Mediaset la chiameranno mai per questo ruolo. L’ex volto di Uomini e Donne, inoltre, ha commentato anche il drastico flop di Barbara d’Urso, che ormai è in caduta libera con Pomeriggio 5 e cede terreno dopo terreno al rivale Alberto Matano con La Vita in diretta.

“I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono. C’è troppa cronaca a mio avviso”.

