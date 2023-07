Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli sui social: "Sono al pronto soccorso, ma..."

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli, uno dei volti legati al GFVip, si è ferito durante un evento. Ecco come sta oggi!

Iera sera, 20 luglio, su Italia1 è andata in onda la Partita del Cuore per la Romagna, partita con scopo benefico per raccogliere fondi per le persone colpite dall'alluvione di maggio in Emilia Romagna. A sfidarsi sul campo c'erano la Nazionale Cantanti e il Golden Team per la Romagna e tra loro giocava anche uno dei volti del GFVip, Pierpaolo Pretelli.

GFVip, Pierpaolo Pretelli si ferisce durante La Partita del Cuore: ecco come sta

Trasmessa in diretta in prima serata, La Partita del Cuore per la Romagna si è aperta subito con un colpo di scena: nel primo tempo, infatti, proprio il fidanzato di Giulia Salemi ha subito un infortunio e si è trovato costretto a lasciare il campo. L'incidente è avvenuto a casa di uno scontro di gioco con uno degli inviati di Striscia la Notizia, Moreno Morello, il quale ha rifilato una ginocchiata alla testa al Petrelli.

Sembrava che fosse un banale incidente, ma il volto del Grande Fratello è stato costretto a lasciare subito il campo. A causa del colpo ricevuto è stato costretto a eseguire degli accertamenti in ospedale ed è da lì che ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. Per fortuna, sembra che stia bene, anche perché si è mostrato sui social con la sua solita verve e la sua energia. Su Twitter, infatti, Pretelli ha voluto rassicurare i followers di stare bene e ha anche scherzato sul fatto di "trovare il colpevole":

"Tranquilli, è stata una forte botta. Ora, indago sul colpevole e lo vado a cercare. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto. A voi la linea"

Il tweet è stato accompagnato dallo scatto di Pretelli, sorridente, ma ancora malconcio e con una borsa del ghiaccio sulla testa. Oltre ai fan, anche gli amici e la fidanzata Giulia Salemi hanno commentato il post. In particolare, la responsabile dei social del GFVip ha esordito con un tenero: "Piccolino", accompagnato da un'emoji.

Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare 🤣.

Dal pronto soccorso di Rimini è tutto… a voi la linea.. 🍀 pic.twitter.com/JwgpwhSFSK — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) July 20, 2023

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip