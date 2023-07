La Partita del Cuore per la Romagna: Stasera in prima serata su Italia1

Anticipazioni TV

Questa sera, giovedì 20 luglio, in prima serata su Italia1 verrà trasmessa La partita del Cuore per la Romagna. Vediamo insieme i dettagli!

La Nazionale Italiana Cantanti e il Golden Team per la Romagna scendono in campo per La Partita del Cuore per la Romagna a sostegno della raccolta fondi Mediafriends a favore delle persone più fragili colpite dall'alluvione. L'appuntamento è per stasera, alle ore 21.05 su Italia1. Ecco tutti i dettagli della serata:

La Partita del Cuore per la Romagna: questa sera su Italia 1 in prima serata

Giovedì 20 luglio, in prima serata su Italia 1, Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi condurrano l'evento La Partita del Cuore per la Romagna a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare le persone gravemente colpite dal disastro naturale di maggio.

A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata da Arrigo Sacchi. L'evento andrà in onda, in diretta, dallo stadio Romeo Neri di Rimini e la telecronaca della partita sarà affidata alla coppia delle voci di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari che scenderanno anche in campo.

La partita si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l'uno e avrà delle regole speciali, inserite a sorpresa per influenzare il risultato finale. A bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori, mentre in tribuna ci saranno prestigiosi ospiti che commenteranno le varie fasi dell'evento. Tra le varie guest star avremo Orietta Berti e Fabio Rovazzi e direttamente da Amici la ballerina Isobel Kinnear e la cantante Federica Andrani.

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis, Pierpaolo Petrelli, Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Alessandro Coli, Vincenzo Maenza, Riccardo Trevisani e Massimo Calegari. La Nazionale Cantanti, guidata dal mister Sebastiano Rossi, e dal direttore tecnico Sandro Giacobbe, schiererà tra gli altri il tridente composto dal capitano e presidente Enrico Ruggeri, dal vicepresidente Paolo Vallesi e dal cantante Bugo. Nel ruolo di attaccanti avremo Moreno, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig e Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, Benji, Boro Boro, Crytical, Dani Faiv, Deddy, Gianmaria, Moreno il biondo, Niveo, Oskar degli Statuto, Rhove, Sergej, Shade, Piccolo G, Virginio e Tommy Cassissa. L'ambassador della Nazionale Cantanti sarà il campione di motociclismo Enea Bastianini.

Tutti i proventi de “La Partita del cuore per la Romagna” andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, Casa della Carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione Opera Don Baronio Onlus Cesena e Genitori Ragazzi Disabili.