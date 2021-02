Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: "Questa mancanza mi fa capire di essere innamorato" (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo rivela di sentire la mancanza dei momenti passati insieme a Giulia al Grande Fratello Vip.

L'eliminazione inaspettata di Giulia Salemi, durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha letteralmente spiazzato Pierpaolo Pretelli. Con l'uscita di scena dell'influencer, infatti, l'ex velino di Striscia la Notizia ha rivelato ad Andrea Zenga di essere veramente innamorato di lei.

La confessione di Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi

Stasera, lunedì 22 febbraio 2021, andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa, Pierpaolo sembra aver perso quell'entusiasmo che lo ha sempre accompagnato durante il suo percorso. L'eliminazione di Giulia, infatti, ha destabilizzato il modello che si è lasciato andare a nuove confidenze con Zenga.

"Questa mancanza mi fa capire di essere innamorato" ha ammesso Pretelli visibilmente sconsolato parlando della sua amata Salemi "Non avevo dubbi, ma ora che non c’è lo capisco ancora di più. Mi manca sapere come sta". La loro storia d'amore, partita come una semplice amicizia, si è trasformata in qualcosa di veramente speciale.

"Sicuramente ti starà guardando" ha replicato Zenga spronando il suo amico a ritrovare la grinta e la forza per andare avanti. "Anche quando giochiamo a biliardino sono triste perchè mi ricorda lei, ogni angolo di questa casa mi ricorda lei" ha concluso Pierpaolo, attualmente tra i finalisti della quinta edizione del Gf Vip.

