Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli presto papà: "Sposerò Giulia Salemi! Questo bambino è frutto dell'amore"

Ospite a Verissimo, Pierpaolo Pretelli ha parlato dell’amore per Giulia Salemi, nato nella Casa del Grande Fratello Vip, e della profonda crisi che hanno fortunatamente superato insieme.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno presto genitori. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, l'ex amato concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha parlato del suo grande amore per l'influencer e della crisi più difficile che fortunatamente sono riusciti a superare insieme.

Le emozioni di Pierpaolo Pretelli

Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda ieri sabato 14 settembre 2024, Pierpaolo Pretelli ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. Per chi non lo sapesse, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip diventerà papà per la seconda volta. A tal proposito, Pierpaolo ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo accanto alla sua amata Giulia Salemi, che è in dolce attesa:

Volevamo la femminuccia per fare la coppietta, ci riproveremo al prossimo giro. Giulia già dice che vuole anche la femminuccia, magari tra un anno. È un'emozione diversa da Leonardo perché già so quello che sto per vivere, sono più maturo, con Giulia ho un equilibrio importante, ci siamo ritrovati dopo un momento complicato, è la donna giusta con cui mettere al mondo un bambino, lei è così dolce e amorevole con Leonardo. Quando l'ho vista così con Leonardo ho capito che sarebbe stata la madre dei miei figli. Si adorano.

Intervistato da Silvia Toffanin, Pretelli ha parlato della bellissima storia d'amore nata nella Casa del Gf Vip con la Salemi ammettendo di volerla sposare. Non solo. Pierpaolo ha anche rivelato di aver attraversato una crisi molto importante con la bella influencer che l'ha profondamente destabilizzato:

Giulia, tranquilla, sei la donna che sposerò. Ora facciamo il parto. È lei la donna che sposerò, ma non vedo il matrimonio come una cosa senza la quale non si può continuare. Vorrei vivere questa magia, ma ora ci godiamo il momento [...] Una crisi è stata un po' più importante. C'è stato il distacco, sono sprofondato, era inevitabile, il distacco doveva esserci. Ho avuto il timore e la paura che finisse, forse è stato quello a farmi ricredere su tante cose e riprovarci. Un amore così raro e così puro è un peccato perderlo.

