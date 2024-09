Grande Fratello Vip, ex discussa concorrente ha trovato l'amore: "È una storia difficile, ma..."

Gossip TV

La showgirl ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti, rivela di essere sentimentalmente impegnata e chiarisce la sua posizione nei confronti del figlio di Stefano Bettarini.

Mancano pochi giorni alla nuova edizione del Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex discussa concorrente della prima versione vip del reality show di Canale 5, Antonella Mosetti, ha confessato di aver trovato l'amore e chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Niccolò Bettarini.

La verità di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti è stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Monica Setta nell’ultima puntata di Storie di donne al bivio, la showgirl ha svelato il motivo che l'ha spinta ad aprire un canale su Onl*Fans e confessato di avere attualmente il cuore impegnato:

Mi ero stancata di vedere che rubavano le mie foto dai profili social e le rimontavamo guadagnando [...] Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video p*rno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai. E poi ho il cuore impegnato. Amo un uomo francese, è una storia difficile ma per lui sarei disposta ad andarmene dall’Italia.

La Mosetti ha poi colto l'occasione per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Antonella ha infatti smentito qualsiasi flirt con il giovane e raccontato come sono andate realmente le cose:

Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe? Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c’è stato solo un bacio sulla guancia. Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso ma oggi a 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l’età di mia figlia.

Il cast del Gf

Il Grande Fratello sta per tornare con una nuova scoppiettante stagione! La prima puntata, infatti, andrà in onda il prossimo lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa? I Nip Tommaso Franchi, Yulia Naomi Bruschi, Sara Pilla; Michael Castorino; Luca Giglioli; e Nicole Cresta. E ancora i Vip Clarissa Burt, Clayton Norcorss, Lino Giuliano, Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, Lorenzo Spolverato, Eleonora Cecere, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Ilaria Galassi, Iago Garcia, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Luca Calvani e Jessica Morlacchi.

