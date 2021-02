Gossip TV

Pierpaolo Pretelli si confronta con Andrea Zelletta e Andrea Zenga, parlando del percorso di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip.

Questa sera sapremo chi tra Stefania Orlando e Giulia Salemi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip ad un passo dalla Finale. Il televoto ha creato polemiche e fazioni su Twitter, dove i fandom si scontrano senza esclusione di colpi. Pierpaolo Pretelli si confida con Andrea Zelletta e Andrea Zenga, prima di scoprire la sorte della sua amata fidanzata, ammettendo di essere dispiaciuto per Giulia perché la loro storia d’amore non le ha permesso di creare i rapporti di amicizia che si era prefissata all’inizio della sua avventura nel reality show di Canale5.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli preoccupato per Giulia Salemi

Pochi televoti sono stati così duri come quello che ci aspetta questa sera. Nella Casa del Grande Fratello Vip si scontrano due gigantesse della quinta edizione: Stefania Orlando e Giulia Salemi. Le gieffine vantano un folto seguito e un percorso emozionante, ricco di colpi di scena, che ha permesso al pubblico di conoscerle meglio e apprezzarne qualità e difetti. Mentre su Twitter imperversa una vera e propria guerra tra fandom, che sono più agguerriti che mai e vogliono portare in Finale la loro beniamina, Pierpaolo Pretelli si mostra molto preoccupato. L’affascinante ex Velino non si sarebbe mai aspettato di trovare l’amore nel reality show di Canale5, soprattutto dopo essersi visto rifiutato da Elisabetta Gregoraci. Invece, Cupido ha colpito ancora e i Prelemi sembrano molto presi da questo nuovo e focoso sentimento che li lega ormai da diverse settimane. Confidandosi con Andrea Zelletta e Andrea Zenga, il bel Pretelli non può fare a meno di mostrare un velo di malinconia, dovuto non tanto al fatto che Giulia potrebbe essere l’eliminata di questa sera, quanto al fatto che l’italo-persiana non ha fatto esattamente il percorso che aveva immaginato.

Gf Vip, Pierpaolo Pretelli deluso dalla Nomination di massa a Giulia Salemi

“Mi dispiace per lei, io tanto tra dieci giorni la vedo perché finisce tutto. A livello di percorso, forse non era quello che lei aveva prefissato. Lei ci teneva a stringere rapporti, il fatto che ha vissuto questa cosa con me le ha tolto del tempo. Dispiace a me per lei”, ha confessato il Pretelli. I due gieffini hanno fatto notare che sia normale aver speso più tempo per approfondire la conoscenza di coppia, soprattutto in una situazione del genere di convivenza forzata, ma non per questo Giulia non ha stretto amicizie. Il Pretelli è tornato a parlare della Nomination di massa, commentata anche da Stefano Sala, e ha ammesso: “L’altra puntata ha messo in luce qualcosa. Io lo avevo già preventivato, ma non di Rosalinda ed è quella a cui lei ci teneva di più rispetto agli altri […] Ti fa capire, anche se è un gioco, però se ci tieni ad arrivare alla fine con delle persone non le nomini”. Lo Zelletta ha sottolineato come nella Casa gli affetti siano mutevoli, e alla luce del fatto che sono sempre di meno a contendersi la Finale, prima o poi tutti dovranno fare Nomination scomode, ma non per questo si può mettere in discussione un rapporto lungo e sentito. Il discorso sembra essere chiaramente riferito a Dayane Mello, criticata duramente da Stefania Orlando per aver accantonato Rosalinda Cannavò dopo aver scoperto del flirt con Zenga.

