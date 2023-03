Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi contro il programma: salta la messa in onda di una puntata

Gossip TV

Pier Silvio Berlusconi è furioso con il Grande Fratello Vip per il comportamento assunto ultimamente dai concorrenti del reality. Dopo aver visionato l'ultima puntata andata in onda, ha preso la decisione di non trasmetterne la replica. Vediamo insieme cosa è successo.

Pier Silvio Berlusconi è furioso con i concorrenti del Grande Fratello Vip: questo almeno è quanto hanno riportato Il Fatto Quotidiano, che riferiscono che in seguito all'ultima puntata, l'amministratore delegato di Mediaset ha sospeso la messa in onda della replica dellla puntata di giovedì 2 marzo su La5.

Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi è furioso con i gieffini

Durante la puntata, infatti, in molti si sono lamentati dell'eccessive parolacce e urla da parte dei gieffini, tanto che lo stesso Alfonso Signorini è intervenuto minacciando di prendere seri provvedimenti se non avessero cambiato registro. Evidentemente, la notizia di questa puntata così sguaiata è giunta anche alle orecchie di Pier Silvio Berlusconi, il quale avrebbe chiesto - stando ai rumors - di visionare personalmente la puntata incriminata.

Ne sarebbe rimasto così deluso, da decidere di non mandare in onda, come di consueto il venerdì sera, su La5 la replica, per "rispetto ai telespettatori", sostituendola con il film Un'ottima annata. La puntata del 2 marzo ha visto un acceso scontro tra i Donnalisi per la loro storia, con conseguenti urla e parolacce a non finire.

Nella ramanzina che Berlusconi ha rivolto così ai gieffini non è, però, incluso Alfonso Signorini, il quale, invece, è stato elogiato per il modo in cui ha cercato di porre rimedio alla situazione.

