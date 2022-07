Gossip TV

Dopo le polemiche sul ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista al Gf Vip, interviene Maurizio Costanzo.

Il ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. Dopo l'annuncio ufficiale del ritorno della moglie di Paolo Bonolis, affiancata nella nuova edizione insieme con Orietta Berti, è stato accolto con un certo scetticismo dal sempre rumoroso popolo del web.

Grande Fratello Vip: "Perché Sonia Bruganelli è acida e polemica", la rivelazione di Costanzo

La Bruganelli nella scorsa edizione, non si è affatto risparmiata, evidenziando simpatie e antipatie in maniera palese. E così, dopo che il reality per la prima volta ha concesso la possibilità di rendere immuni i concorrenti dalle nomination, le polemiche che da sempre ruotano intorno al programma, sono persino aumentate.

Sonia ha reso palese la sua simpatia per la Sorge mentre mal sopportava Miriana Trevisan alla quale ha lanciato frecciate velenosissime e talvolta incomprensibili. Insomma, il duo scelto l'anno scorso ( Bruganelli e Adriana Volpe) è stato ben lontano da quello scelto di recente all'Isola dei Famosi e la gente lo ha fatto notare insistentemente. L'ironia, la sagacia e lo sguardo sempre attento di Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno contribuito senza dubbio al successo dell'adventure game condotto da Ilary Blasi.

Detto questo, a cercare di comprendere gli atteggiamenti della Bruganelli, ci ha pensato il giornalista Maurizio Costanzo, storica e autorevole penna da decenni.

Al settimanale Nuovo, Costanzo ha replicato ad un utente che ha criticato gli atteggiamenti talvolta troppo polemici e ostili della Bruganelli.

"Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli", ha dichiarato il giornalista.

Chissà se l'imprenditrice romana e l'iconica cantante possano raggiungere la coppia Savino-Luxuria, per alcuni il duo migliore nel ruolo di opinionisti che ci sia mai stato prima.

