Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti nomina Barbara D'Urso, la reazione della Prati diventa virale [VIDEO]

"Non me la nominare!" la piccata reazione di Pamela Prati su Barbara D'Urso. Il video diventa subito virale ma per la showgirl sarda arrivano nuove critiche. Nella Casa del Gf Vip tornano a galla vecchie questioni mai risolte:

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti ha nominato Barbara D'Urso menzionandola davanti a Pamela Prati e la reazione della showgirl sarda è diventata subito virale.

Se a me non piace una persona...ti faccio un esempio, Barbara D'Urso" ha esordito la Rossetti chiacchierando con l'ex star del Bagaglino, la quale ha immediatamente alzato la mano pregando sua compagna di avventura di non nominarla più.

Sembra dunque che le vecchie questioni tra la Prati e la D'Urso siano tutt'altro che risolte. Durante lo scandalo di Mark Caltagirone, l'imprenditore inesistente con cui la showgirl doveva convolare a nozze, molti programmi si sono occupati del caso, tra cui Barbara D'Urso nel corso del prime time domenicale di Canale 5, Live- Non è la D'Urso. La Prati è stata anche ospite del talk-show e poco dopo l'inizio dell'intervista ha lasciato lo studio in diretta. Nel corso dei mesi successivi l'ex star del Bagaglino pare avesse querelato sia Mediaset che la D'Urso, salvo poi ritirare le denunce per poter entrare al Grande Fratello Vip.

Del caso Caltagirone se ne occuperà anche il reality come dichiarato da Alfonso Signorini per volere della stessa Prati che da anni afferma di essere stata vittima di una truffa, al contrario di quanto sostengono le sue ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Stando alla reazione della Prati, se le questioni con Mediaset sembra si siano risolte, quelle nei confronti della D'Urso, sembrano ancora lontane da un lieto fine.

