Grande Fratello Vip: Patrizia Rossetti, le prime parole dopo l’uscita dal reality e una dedica speciale

Le prime parole di Patrizia Rossetti che si è dovuta ritirare nel corso del ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip.

Nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip, una della grandi protagoniste dell'edizione, Patrizia Rossetti, ha deciso di ritirarsi dal reality per alcuni problemi fisici che lamentava da tempo e per cui ha deciso di fare gli opportuni approfondimenti che non le consentivano di restare ancora nella Casa.

Gf Vip, Patrizia Rossetti dopo il ritiro torna sui social con una dedica speciale

Dopo aver contratto il Covid, la conduttrice non si è mai del tutto ripresa e non si escludono possa essere dei fastidiosi effetti collaterali del virus.

"Non voglio che nessuno si preoccupi però sono 15 giorni che non sto bene, non so che cos’ho -ha dichiarato la Rossetti Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi, sembra che non ci sia niente di strano, però sembra che ci sia un’infezione, non di grande portata. Potrebbe essere dovuta dal Covid, non so. Sono due-tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizione. Se sto ferma non sto bene, se sono in movimento è lo stesso (…) Sono dei dolori che mi vanno allo stomaco e alla testa (…) Ho provato a fare una settimana di pastiglie ma non ti puoi impasticcare tutti i giorni. Devo andare a capire, magari è una stupidaggine."

Toranta sui social, la conduttrice ha ringraziato tutti per il sostegno ha condiviso i momenti più belli trascorsi nel reality:

"Questi attimi li dedico a voi che mi avete supportata dal giorno 1. Mi avete dato piccole soddisfazioni ad ogni puntata votandomi e salvandomi sempre. Vi ringrazio tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando ed i pensieri che sto ricevendo. Ve ne sono tanto grata. Il vostro affetto è importante per me. Vi amo. Porterò per sempre con me ogni attimo di questa esperienza."

L'ex giefffna ha dedicato anche un pensiero alla sua amica Emanuela Folliero che qualche settimana fa ha fatto una sorpresa speciale con un'incursione direttamente nella Casa del Gf Vip:

“L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente.”

