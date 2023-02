Grande Fratello Vip, parla l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: "Nessun ingresso, nessun confronto, grande sconfitta"

Gossip TV

L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, conferma che non entrerà al Grande Fratello Vip

L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, ha confermato che non entrerà al Grande Fratello Vip come ospite e che inoltre non ci sarà nessun confronto con l'influencer campana.

Gf Vip, parla Gianluca Benincasa: "C'è un esposto contro di me, la verità verrà fuori"

L'ingresso nella Casa del mental coach salernitano era infatti previsto nel corso dell'ultima puntata del reality show, insieme agli altri ex, Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni ma, dopo qualche giorno di quarantena in albergo, Gianluca ha fatto ritorno a Salerno a causa di un esposto contro di lui da parte del padre della gieffina, Stefano Fiordelisi.

Quest'ultimo avrebbe denunciato Benincasa con l'accusa di stalking. Ecco cosa ha detto oggi Gianluca Benincasa a proposito della vicenda:

"Vorrei rispondere a tutti i gossip usciti, stasera non ci sarà nessun ingresso e nessun confronto, non posso dare questa soddisfazione di far pensare alla gente che stasera sarò lì, no, non ci sarà nulla, verrà passata per una scelta autoriale quella di non farmi entrare ma non è cosi"

"C'è un esposto contro di me fatto come stalker una cosa imbarazzante metterò le prove queste cose non sono vere, una grande sconfitta dalla tv, cioè essere sconfitti da una genitore che una mattina si sveglia e decide che questo è uno stalker e non può entrare nel programma. posso garantire che la mia, lotta non sarà contro Mediaset o Alfonso Signorini, anzi mi hanno sempre cercato di tutelare, Alfonso ha fatto un grande gesto lunedì sera nei miei confronti e di quelli del programma, però io userò i social per portare tutta la verità in maniera intelligente per far cadere pubblicamente e legalmente tutto quello che hanno detto su di me, appena avrò tutto in mano tutti ne sarete a conoscenza."

Prima di procedere per vie legali, Stefano Fiordelisi aveva commentato l'ipotetico ingresso nella Casa di Benincasa con queste parole:

"Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera"

