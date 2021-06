Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: "Con Federico Rossi storia d'amore giunta al termine"

Gossip TV

L'ex gieffina ed ex naufraga annuncia la fine con il cantante dopo tre anni d'amore.

Qualche giorno fa, la showgirl vicentina Paola Di Bendetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, è stata paparazzata in barca con l'ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino. I due ragazzi hanno trascorso qualche giorno sulla Costiera Amalfitana a bordo dello splendido yacht del ballerino. Le foto di Chi, hanno fatto subito mormorare il gossip ma la showgirl e il ballerino erano in compagnia di altri amici. La Di Benedetto ha pure partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi in cui De Martino era l’inviato in Honduras di Alessia Marcuzzi, quindi i due ragazzi già si conoscevano. Ad alimentare il gossip è stato, più che altro, l'assenza di Federico Rossi, paparazzato invece in Calabria in vacanza anche lui senza Paola.

L'amata coppia formata da Paola e Fede, insieme da tre anni, aveva già vissuto dei momenti di crisi ma oltre le vacanze separtae, anche la mancanza di foto insieme, ha destato sospetti. Poco fa, forse dopo essere stata incalzata dalle domande dei fan, Paola ha confermato la fine della storia con il cantante:

Gf Vip, Paola Di Benedetto: "Con Federico Rossi storia d'amore giunta al termine"

L'annuncio di Paola di Benedetto su Instagram:

"Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi tre anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d'amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d'amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo, Paola e Fede"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.