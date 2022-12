Grande Fratello Vip, Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone, parla un noto giornalista

Gossip TV

Sul caso Mark Caltagirone, che ha coinvolto la soubrette Pamela Prati, ex gieffina di questa edizione del Grande Fratello Vip, si è espresso un noto giornalista italiano. Ecco cosa ha detto.

Nonostante sia passato del tempo dallo scandalo Mark Caltagirone che coinvolse la soubrette del Bagaglino, Pamela Prati, c'è chi ancora non dimentica e ritiene che passeranno molti anni prima che sia solo un lontano ricordo.

GFVip, sul caso Mark Caltagirone e Pamela Prati interviene Alessandro Cecchi Paone

Il noto giornalista Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo Tv, ha espresso il suo parere sul caso che coinvolse Pamela Prati. Da quando è terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip di quest'anno, tutte le ospitate in tv della Diva sono state annullate. Perché? Secondo il giornalista, dipenderebbe dal tentativo dell'ex gieffina di dettare lei le condizioni per apparire nei programmi televisivi:

"Vorrei chiederle un parere sul suo comportamento. Non penso sia normale che un ospite detti le condizioni per apparire. Non stiamo parlando di star di Hollywood." ha dichiarato Cecchi Paone, aggiungendo che il motivo per cui molti programmi hanno annullato le ospitate di Pamela Prati dipendeva dalle richieste di lei. La soubrette, infatti, pretendeva che in studio ci fosse anche un suo legale e che per nessun motivo si facesse cenno al fantomatico e inesistente ex, Mark Caltagirone. Sulla questione, ancora, Cecchi Paone ha aggiunto:

"Forse credeva di poter prendere in giro mezza Italia e di fare la vittima di fronte all'altra metà, che non ha mai creduto all'esistenza di questo immaginario fidanzato, Mark Caltagirone."

Le accuse di Alessandro Cecchi Paone si vanno ad aggiungere a quelle di Silvia Toffanin, che a Verissimo ha lanciato una frecciatina contro l'ex gieffine. Ma anche le opinioniste del GFVip, Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno avuto un duro scontro con Pamela Prati, accusandola di continuare a mentire.

Per il giornalista, inoltre, al momento la vicenda è ancora troppo recente, perché il pubblico se ne dimentichi. Ci vorranno anni, ha dichiarato, perché il caso Mark Caltagirone sia un lontano ricordo. E, a chiusura di questa profezia per il futuro, ha lanciato un ultimo avviso a Pamela Prati: "Chi è causa del suo male, pianga sé stesso".

