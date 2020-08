Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu vicini al ritorno di fiamma? "Tentativo di riconciliazione"

Gossip TV

Pago e Serena Enardu sono pronti a darsi una seconda possibilità? L'indiscrezione sul ritorno di fiamma dei due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Continua a far discutere la rottura tra Serena Enardu e Pago. Dopo la riconciliazione nella casa del Grande Fratello Vip, la coppia si è detta addio tra un mare di polemiche e accuse reciproche. C’è speranza per un ritorno di fiamma?

Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu?

Dopo l’esperienza nel villaggio di Temptation Island Vip, Pago e Serena si sono detti addio. A scatenare l’ira del sardo è stata la vicinanza della sua fidanzata al single Alessandro Graziani. Vicinanza che ha portato l’ex tronista di Uomini e Donne a riflettere sul suo rapporto con Pago e a dubitare dei suoi reali sentimenti per il compagno.

Pochi mesi dopo, la Enardu si è presentata nella casa del Grande Fratello Vip, certa di voler ricostruire un rapporto con il cantante. I due hanno deciso di darsi una seconda possibilità e si sono mostrati felici e sereni per diversi mesi prima della crisi. La rottura è avvenuta tra reciproche accuse e un mare di polemiche, tirando in ballo anche una presunta relazione tra Serena e il Graziani che non era mai stata confessata prima.

Grande Fratello Vip, il gossip su Serena Enardu e Pago

Recentemente, Pago e Serena si sono incontrati e i fan della coppia hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma. A sancire la fine definitiva di questa storia d’amore ci ha pensato il settimanale ‘Chi’, che ha svelato:

Nessun ritorno di fiamma tra il cantante Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. Dopo mesi di silenzio i due hanno consumato un pasto veloce in Sardegna, a Cagliari, ma solo per due chiacchiere tra buoni amici. Il tentativo di riconciliazione, almeno per ora è fallito e i due restano lontani.

Brutte notizie per tutti coloro che hanno tifato per Pago e Serena i quali, tuttavia, sembrano essere almeno riusciti a chiarire dopo la burrascosa rottura. Scopri le ultime news sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip.