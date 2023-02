Grande Fratello Vip, Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: "Sei un'arrogante, fai le sceneggiate"

Gossip TV

L'opinionista Orietta Berti attacca duramente Antonella Fiordelisi in diretta al Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati i protagonisti indiscussi dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Se il giovane volto di Forum è finito nel mirino di Sonia Bruganelli per il suo comportamento assunto nella Casa, la salernitana è stata duramente attaccata e criticata in diretta da Orietta Berti.

Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi in diretta al Gf Vip

Orietta Berti ha sbottato in diretta al Grande Fratello Vip. All'opinionista non sono per niente piaciute le lacrime di Antonella Fiordelisi e si è detta convinta che la "palpata" data da Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia verrà usata dalla giovane salernitana per cercare di vincere il reality show di Canale 5:

Io lo sai che non dormo mai la notte e guardo sempre la diretta del Grande Fratello Vip. Non solo la diretta. Mio figlio me lo registra così la notte io mi guardo tutto. Con la Murgia Edoardo si è sempre abbracciato davanti a lei e davanti a tutti. Zitti voi che urlate e non seguite bene il Grande Fratello. Questo è oro che ti fa avere il tuo Edoardo. Sono contenta che si è svegliato. Il bello addormentato si è svegliato, si è svegliato un po’ tardi. Sono contentissima davvero per lui.

Leggi anche Edoardo Donnamaria crolla dopo la puntata

L'opinionista del Gf Vip ha poi continuato accusando la Fiordelisi di fingere di stare male e lanciando una frecciata anche a Nikita Pelizon:

Tutta questa roba della gelosia è tutto oro colato che ti è arrivato addosso e tu fai la sceneggiata. Perché finalmente grazie a questo potrai vincere su Oriana e Nikita. Antonella lui ti ha dato dell’oro colato addosso e tu non fare più la sceneggiata perché io di sceneggiate ne ho viste tante nella mia vita in 57 anni che faccio parte di questo ambiente. Fai la donna normale e fai te stessa. E ti dico una cosa, se dovessi salvare uno lì dentro salverei te perché sei un’arrogante vera. Invece Nikita è troppo sdolcinata e troppo falsa per me. Adesso mi sono sfogata e stanotte non prenderò le goccine. Grazie Alfonso che mi hai fatto parlare. Se Antonella soffre davvero? Ma dai lasciamo perdere con quelle lacrime…

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.