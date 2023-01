Grande Fratello Vip, Oriana reagisce alle battute volgari di Attilio: “Schifoso maiale!” mentre Signorini lo elogia

Gossip TV

L'infelice battuta di Attilio Romita scatena la reazione di Oriana mentre il conduttore reagisce divertito

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 9 gennaio, c'è stato un ampio spazio dedicato ad Oriana Marzoli che ha avuto modo anche di incontrare la madre che ha motivato la figlia a far emergere anche il suo lato più sensibile.

Gf Vip, Attilio offende Oriana che sbotta, Signorini invece lo esalta

Della venezuelana si è parlato anche in merito al suo rapporto con gli uomini della Casa nei confronti dei quali non riesce ad approfondire rapporti più profondi e intimi. Antonino, Luca Onestini e Daniele Dal Moro, hanno preso le distanze da Oriana confessando di non voler nulla di più che un'amicizia. L'ex tronista ha appunto spiegato che probabilmente la Marzoli attira ciò che mostra non mostrandosi seria nei suoi approcci e nei suoi interessi palesati e non. Nel corso dell'argomento, Oriana è stata mostrata una clip in cui Attilio Romita ha affermato che la venezuelana sarebbe "buona per un giretto". Un'affermazione abbastanza sgradevole che ha suscitato una reazione piuttosto forte da parte di Oriana.

"Attilio non ti parlo più, Attilio maiale schifoso. È finito qua il nostro rapporto" ha dichiarato dopo la puntata.

Sulle affermazioni di Romita è intervenuta anche Anna Pettinelli, criticando le parole dell'ex conduttore del Tg1:

"Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa."

In puntata invece, Alfonso Signorini si è esaltato alle parole di Attilio affermando di reputarlo il numerouno e ridendo di gusto mentre Sonia Bruganelli lo ha premiato con l'immunità. Il conduttore, che spesso si inasprisce con i gieffini per motivi futili, in un caso come questo, piuttosto grave, ha invece reagito divertito. Davvero l'ennesima brutta pagina di televisione.

