Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli sgancia la bomba su Antonino: “In ospedale aveva il telefono!"

La venezuelana ha riferito ad Giaele De Donà e Nicole Murgia dell'uso del telefonino di Antonino Spinalbese quando è stato ricoverato in ospedale, lontano dalla Casa del Gf Vip.

Antonino Spinalbese, più di un mese fa, si è allontanato dalla Casa del Gf Vip per due settimane per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico.

Gf Vip, Antonino Spinalbese in ospedale aveva il telefonino, la rivelazione di Oriana Marzoli

Il dubbio che avesse avuto più di qualche dritta da fuori era stata già evidenziata da Edaordo Donnamaria e Tavassi che, in seguito ad alcuni comportamenti dell'hair stylist, si erano detti convinti che avesse potuto parlare con qualcuno, magari nella struttura sanitaria che lo aveva come paziente.

Ad aggiungere altri dubbi sulla vicenda, dopo la trasferta in ospedale Spinalbese disse altri gieffini di non fidarsi di Luca e quando fece ritorno in casa salutò con un bacio Nikita con la quale non aveva mai avuto rapporti. Nella giornata di oggi, Oriana Marzoli abbastanza stizzita verso alcune provocazioni dell'ex di Belen è sbottata confessando di aver saputo che lui aveva il telefonino e lo hanno saputo anche altri coinquilini che hanno mantenuto il segreto.

“Pensa di prendermi per idiota? Io mi ricordo di tutto, ho ricordi chiari sulle cose e ora parlo. Quindi come lui ha detto ed ha ammesso di avere il telefono… perché lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono! Perché adesso lo dico e non me ne frega niente del resto. E del telefono l’ha detto a tante persone di questa casa. Solo che sono tutti amici suoi, ma dopo parlano”.

Alessandro Rosica, attraverso il suo profilo Instagram Investigare Social, nel corso della trasferta di Spinalbese, ha più volte dichiarato di essere sicuro che Antonino e Ginevra Lamborghini si sono sentiti telefonicamente durante la sua assenza nella Casa.

La censura su Oriana che sputtana Antonino e il cellulare che ha usato mentre era in ospedale e in quarantena#oriele #orianistas pic.twitter.com/KhF7YwW9um — ajh (@ajh33316543) February 7, 2023

