Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli scoppia in lacrime parlando della fine della storia con Daniele e fa un appello

Sembra davvero giunta al capolinea la storia d'amore, nata nella settima edizione del Gf Vip, tra l'influencer venezuelana Oriana Marzoli e l'ex tronista veneto di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro. Le voci di una crisi si stava susseguendo da diverso tempo, smentite poi da un selfie con una fan a Verona, appena due giorni fa.

Di recente, Daniele, si è sfogato durante contro i fandom della coppia, reputando il loro atteggiamento morboso e ossessivo tanto da creare discussioni più volte con la Marzoli. A tal proposito, una fan ha fatto notare all'ex gieffina alcuni sospetti movimenti social dell'ex tronista e poco dopo, le cose tra loro sono precipitate. La Marzoli ha smesso di seguire su Instagram Daniele e si è immortalata in stazione con delle valige. Questi gesti hanno immediatamente alimentato una ipotetica crisi per la coppia, confermati dalla richiesta di Oriana nel corso della giornata di ieri.

Su Twitter, infatti, la venezuelana ha fatto un appello ai fan e ha confessato di non vivere un bel momento:

Successivamente è scoppiata in lacrime durante una Room sempre sulla stessa piattaforma:

Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo🙏🏻 non sto bene. Grazie…