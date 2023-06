Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli sbarca a Supervivantes, la reazione social di Daniele Dal Moro

Gossip TV

Oriana Marzoli sbarca a Supervivantes dopo l'esperienza al Gf Vip: "Questo tuffo lo dedico al mio ragazzo".

Nuova avventura televisiva per Oriana Marzoli, che ieri sera è sbarcata in Honduras nelle vesti di "Fantasma del passato". A commentare la partecipazione della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip a Supervivantes ci ha pensato il suo amato Daniele Dal Moro sui social.

La dolce dedica di Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro

A distanza di alcune settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è tornata a lavorare in Spagna come opinionista a Supervivientes e non solo. Nel puntata di ieri del reality show, l'influencer venezuelana è sbarcata in Honduras nelle vesti di "Fantasma del passato" insieme a un altro ex concorrente e non ha perso occasione di fare una dolce dedica a Daniele Dal Moro.

Prima di lanciarsi dall’elicottero, Oriana ha dichiarato: "Mi piace molto questa parte, non lo posso negare! Le altezze non mi spaventano, ho più paura degli insetti. Ho paura di tutto quello che c’è sulla spiaggia. Gli scarafaggi e roba del genere. Sì questo tuffo lo dedico al mio ragazzo, Dani, e a mia madre! [...] Io non l’ho mai lasciato! Abbiamo avuto un po’… ma no no… io non voglio che finisca mai! Se sono innamorata? Sì!".

Dal suo canto, Daniele ha prima dedicato un pensiero a Oriana, pubblicando su Instagram col video di tutti i loro momenti più belli vissuti nella Casa del Gf Vip e un augurio per questa nuova avventura a Supervivantes, e poi durante la diretta ha commentato le sue "gesta": "Mi ha detto che era preoccupata che non le scoppiassero le tette [...] Se la guardo mi manca, alla fine sono solo quattro giorni".

