Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli replica alle parole di Daniele Dal Moro: "Non entrerò in questo schifo di gioco"

Il commento, durissimo, di Oriana Marzoli: non sembra esserci affatto un lieto fine per Oriele. Nonostante Daniele Dal Moro sembrava avesse aperto una porta e una speranza, la venezuelana si è esposta duramente contro l'ex gieffino.

Nonostante Daniele Dal Moro sembrava avesse aperto una speranza su una possibile riappacificazione con Oriana, la venezuelana, a distanza di poche ore, si è esposta duramente contro l'ex tronista veneto, tra i protagonisti della settima edizione del Gf Vip, in reality show in cui ha conosciuto la Marzoli e con cui sembrava aver iniziato un legame profondo.

"Perché sono una vera DONNA, non entrerà in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mica come sono andate le cose veramente. Quindi, gioca da solo."

Non si conoscono le verità di cui parla Oriana e non è chiaro il riferimento che l'ex gieffina faccia sulle persone che conoscono evidentemente altri importanti retroscena sulla vicenda. L'esperto di gossip, Alessandro Rosica, su Twitter, ha scritto: "Finita la storia tra Oriana e Daniele? Ci riproveranno? Boh, faccio solo il mio alo... di certo non voglio più vedere Oriana in quelle condizioni. Stava malissimo"

"Ragazzi è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però comunque sia io vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere" ha scritto Dal Moro.

