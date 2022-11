Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli la combina grossa e infrange il regolamento!

Gossip TV

Oriana Marzoli infrange il regolamento del Grande Fratello Vip. Provvedimento in arrivo?

Oriana Marzoli non ha saputo tenere a freno la lingua, incalzata dalla curiosità di Antonino Spinalbese. La concorrente venezuelana ha fatto una rivelazione contro le regole del Grande Fratello Vip e ci si aspetta un provvedimento nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli infrange il regolamento

Essere davanti alle telecamere h24 non è affatto facile, soprattutto quando si ha una predilezione per il gossip e non si presta troppa attenzione alle proprie esternazioni. Questo premia la naturalezza del concorrente, ma può portare a seri provvedimenti da parte della redazione che non può permettere che il gioco venga inficiato da qualche pettegolezzo. Oriana Marzoli potrebbe presto venire punita dal Grande Fratello Vip, per aver rivelato un’informazione cruciale sull’andamento del programma ad Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis. Ma andiamo con ordine. Oriana, che si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese portando Giaele De Donà ad essere criticata da tutti per la sua eccessiva gelosia nei confronti della venezuelana, ha varcato la porta rossa di Cinecittà mesi dopo i primi ingressi ed è dunque a conoscenza di informazioni che la maggior parte degli inquilini non conosce.

Oriana ha parlato delle classifiche dei preferiti dal pubblico del Gf Vip, confermando sottovoce che è Nikita Pelizon ad occupare sempre la prima posizione. Antonino non ha voluto lasciar perdere l’argomento e ha chiesto a Oriana di continuare e lei, nascondendosi sotto la coperta, ha accontentato l’ex di Belen il quale, in seguito, si è affrettato a specificare ad alta voce che si trattava della personale classifica della Marzoli.

Il danno ormai è fatto e la produzione non potrà far finta di nulla, dato che molti telespettatori si sono accorti della confidenza che viola il regolamento del Gf Vip. Alfonso Signorini prenderà lo stesso provvedimento preso anni fa nei confronti di Andrea Zelletta, spendendo Oriana in Nomination diretta? Lo scopriremo nella puntata di questa sera, in onda su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.