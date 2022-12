Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è incinta? ''Ho un ritardo'', il web esplode

Gossip TV

Oriana Marzoli, dopo aver passato la notte con Antonino Spinalbese, allarma i fan del Grande Fratello Vip rivelando di avere il ciclo in ritardo.

Notizia bomba per gli appassionati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver discusso ferocemente con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli ha cercato il confronto con l’ex di Belen per poi rivelare a Sarah Altobello di avere un ritardo del ciclo mestruale. La venezuelana è incinta?

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli lancia una bomba!

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata un’intesa particolare tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, entrata in gioco dopo diverse settimane dal debutto della settima edizione del reality show di Canale 5 e già una delle protagoniste assolute. La bella venezuelana ha sondato il terreno fino a quando non è riuscita a far capitolare l’ex di Belen Rodriguez, che si è arreso al suo fascino. Dopo aver trascorso una notte piccante sotto le coperte, con tanto di video che non ha potuto nascondere il misfatto.

Tutto sembrava andare per il meglio, sino a quando Antonino si è sentito offeso dal paragone che Oriana ha fatto tra la mancanza che lui sente per la figlioletta Luna Marì e quella che lei avverte per il suo cane. Così la storia d’amore è finita a differenza delle discussioni tra i due, che ormai sono all’ordine del giorno. Poche ore fa, Oriana ha ascoltato il duro giudizio di Spinalbese e ha sbottato contro l’hair-stylist per poi sfogarsi con Sarah Altobello. La discussione, tuttavia, non sembra aver intaccato particolarmente l’umore della Marzoli, dato che la venezuelana ha deciso di perdonare velocemente Antonino ed è tornata tra le sue braccia, per trascorrere parte della notte a letto insieme tra massaggi e grattini decisamente poco innocenti.

Al web, tuttavia, non è sfuggito che poche ore prima Oriana ha confidato all’amica Sarah di avere un ritardo nel ciclo mestruale ed è scoppiato il caos su Twitter. Marzoli è incinta? La gieffina non ha fornito ulteriori informazioni in merito, ma sembra che si sia rintanata in bagno con la collega per fare un test di gravidanza.

