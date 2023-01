Grande Fratello Vip, nuovi ingressi: entra Matteo Diamante (ex di Nikita) e una delle sorelle Selassiè

Gossip TV

Al Gf Vip è pronto ad entrare come ospite per qualche settimana il vocalist genovese, Matteo Diamante ex fidanzato di Nikita Pelizon e grande amico di George Ciupilan. E non è finita qui perché sarebbe in trattiva anche la più piccola delle sorelle Selassiè, Clarissa.

Gf Vip: due nuovi ingressi ecco quando

A svelare l'indiscrezione sui nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram:

"Scoop GF Vip Alessandro Rosica. Matteo diamante sarà ospite GF vip per qualche settimana “ come annunciato in anteprima da me questa mattina” inoltre, anche Clarissa sarebbe in trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia! Fake news quella che invece hanno dato altri pseudo giornalisti, ovvero Jessica Selassie al GF vip, vi informo che non c’è mai stata nessuna trattativa"

Nelle ultime ore si è parlato insistentemente del ritorno di Jessica, vincitrice della scorsa edizione ma la trattativa in corso sarebbe con Clarissa che qualche giorno fa, ha anche fatto un'incursione nei dintorni della Casa per dichiararsi ad Andrea Maestrelli.

Gli ingressi di Matteo Diamante e Clarissa Selassiè sono previsti per i prossimi appuntamenti in onda durante la prima settimana di febbraio.

