Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè urla fuori dalla Casa il suo amore per Andrea Maestrelli: "Sono pazza di te"

La più piccola delle sorelle Selassiè, Clarissa, si è presentata fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip per gridare il suo amore ad Andrea Maestrelli. "Sono pazza di te, ti aspetto fuori e accenna co sti limoni" è stato il messaggio dell'ex gieffina per il 24enne romano tra gli ultimi Vipponi entrati nel reality.

Gf Vip, Clarissa Selassiè fa irruzione nella Casa e confessa di avere una cotta per un vippone

Clarissa ha ammesso di avere una propria cotta per il modello tanto da spingersi fuori dalle mura di Cinecittà e confessargli il suo interesse munita di un'altoparlante.

In giardino con Giaele e Davide, Andrea ha sentito tutto e si è interrogato su chi potesse esserci fuori dalla Casa, ipotizzando potessero essere Lulù o Clarissa. Giaele De Donà è apparsa invece risentita, convinta che siano state in parecchie a non aver gradito il suo bacio con Andrea durante il gioco della bottiglia: “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare”, ha dichiarato la De Donà parlando con Oriana, “Io non lo so, non ce la faccio più”.

Intercettata da Biccy, Clarissa ha ammesso che il suo interesse per Maestrelli dura da tempo:

“Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Quando esci ti porto a casa e sei mio’. Per questo gli ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma ero io”.

Su Twitter, alcuni utenti non hanno apprezzato il gesto di Clarissa, giudicandolo come un semplice tentativo di attirare l'attenzione. Jessica, la vincitrice della scorsa edizione, è voluta intervenire difendendo la sorella:

"Un po’ di sano divertimento non ha MAI fatto male a nessuno soprattutto se non si insulta o si fa appositamente del male a qualcuno! Ridete che la vita è bella e chissene frega di ciò che non vi piace ❤️ LOVE U ALL"

