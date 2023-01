Grande Fratello Vip: Nikita Pelizon sull'ex fidanzato Valerio

Gossip TV

I dubbi della modella nei confronti dell'ex fidanzato Valerio Tremiterra che ieri ha deciso di incontrarla dopo quattro mesi.

Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha ricevuto una sorpresa inaspettata e ha incontrato il suo ex fidanzato Valerio Tremiterra che la modella triestina stava frequentando prima del suo ingresso nella Casa.

Gf Vip: i dubbi di Nikita nei confronti dell'ex fidanzato Valerio

Nell'incontro, Valerio ha confessato di essere aver vissuto un amore speciale nei giorni in cui sono stati insieme e ha fatto intendere chiaramente di essere innamorato di lei. La cosa ha in parte spiazzato Nikita che non si aspettava parole così importanti da parte sua perché ha spiegato di averlo vissuto pochi giorni anche se ha ribadito più volte di considerarlo una persona speciale.

La modella triestina nel corso del sua avventura al Gf Vip, non aveva particolarmente apprezzato il gesto di Tremiterra che aveva reso pubblico un loro video e dopo il gesto, Nikita ha iniziato ad nutrire un grande interesse per Luca Onestini il quale non ha ricambiato il sentimento.

Parlando con Antonella Fiordelisi, Nikita è tornata a parlare dell'incontro con Valerio, rendendosi conto che se fosse innamorata di lui si sarebbe comportata diversamente:

Al momento attuale è una persona speciale, ma io non lo vedo da quattro mesi, lui mi vede tutti i giorni. Se fossi stata innamorata avrei pianto, avrei pensato “corro incontro a lui e lo abbraccio”, invece io sento semplicemente che lo penso, ma non so in quale forma pensarlo perché non lo vedo da quattro mesi, lui ha continuato a conoscermi perché mi ha vista anche qua mentre io no. Ok, gli è piaciuto quello che ha visto e ha avuto la conferma che era la stessa cosa che ha vissuto in quei giorni lì, io è da quattro mesi che vivo con 20 persone e per quanto possa pensarlo e può essere super bello non posso dire di essere sicura… se devo essere totalmente sincera proprio, se non vogliamo prenderci per il cu*o.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.